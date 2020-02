La Corrida, il ricordo di Flavio Bucci e il Grande Fratello Vip: la tv del 21 febbraio

Per la prima serata in tv, venerdì 21 febbraio su RaiUno alle 21.25 tornerà “La corrida”. Torna il varietà dove “artisti” dilettanti danno vita a esibizioni esilaranti. Alla conclusione, per la terza stagione consecutiva, c’è Carlo Conti, affiancato dalla showgirl ed ex modella Ludovica Caramis. A decretare il vincitore è il pubblico in sala.

Per ricordare l’attore Flavio Bucci, scomparso martedì 18 febbraio, RaiTre alle 21.20 proporrà la visione del film “La proprietà non è più un furto”, di Elio Petri, con protagonisti Ugo Tognazzi e Nadia Nicolodi.

Total, giovane impiegato di banca, è allergico al denaro: lo ripugna toccarlo; disprezza chi ne ha. Convinto che il mondo sia fatto di ladri – quelli autentici, che si professano tali, e quelli dissimulati, che si arricchiscono, in modo apparentemente legale, sulla pelle altrui – ritiene che il più tipico ed esecrabile rappresentante della seconda specie sia un volgare macellaio, cliente della sua stessa banca. Lo prende dunque di mira, rubandogli oggi il coltello, domani l’automobile e i gioielli, infine la sua concubina. Avvezzo a furti di ben altra natura e consistenza, il macellaio non comprende il perché di quella strana persecuzione; finché, identificato il ladro, lo blandisce offrendogli quarti di bue, denaro, una lucrosa sistemazione. Ma Total non cede, non accetta compromessi. Decide, anzi, di dedicarsi professionalmente alla spoliazione dell’altrui proprietà, associandosi a un ladro di mestiere. A questo punto, il macellaio decide di farla finita…

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The good doctor”, con Freddie Higmore, Nicholas Gonzalez e Antonia Thomas. Andranno in onda due episodi intitolati “Claire” e “Prendi la mia mano”. Nel primo, la dottoressa Claire Brown si prepara ad affrontare il suo primo intervento chirurgico ma Melendez ha delle perplessità. Nel secondo, Shaun è impegnato ad affrontare le prime incomprensioni con Carly, Glassman annulla il matrimonio con Debbie. Claire, invece, decide di spargere le ceneri di sua madre.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 dove alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà “Grande fratello vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Su La7 alle 21.15 “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 “Renegades – Commando d’assalto”, con Sullivan Stapleton; e su Rai4 alle 21.20 “American assassin”, con Dylan O’Brien; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Habitacion en Roma”, con Elena Anaya; su La5 alle 21.10 “Inga Lindstrom – Le nozze di Greta”, con Alissa Jung; su Iris alle 21 “Space cowboys”, con Clint Eastwood; e su Italia2 alle 21.20 “The last exorcism – Liberaci dal male”, con Ashley Bell.

Su Rai5 alle 21.15 spazio ad “Art night”, condotto da Alessio Aversa. Un documento storico per riscoprire David Alfaro Siqueiros, artista messicano, famoso per i suoi murales e il suo impegno civile. Il ruolo dell’era industriale, delle guerre e dell’innovazione nell’arte contemporanea.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Body of proof”, con Dana Delany e Jeri Ryan. Andranno in onda due episodi intitolati “Battuta di caccia” e “Come Lazzaro”. Nel primo, Megan cerca l’assassino di una cavallerizza. Tra i vari sospettati c’è una donna con dei precedenti, come il carcere a causa di spaccio di droga. Nel secondo, c’è un diciassettenne che perde la vita in un selvaggio rave party. Le indagini di Megan Hunt si complicano ulteriormente a causa dell’ostilità dei genitori del ragazzo.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip – Live” e su Real Time alle 21.10 “Cake star – Pasticcerie in sfida”, con Katia Follesa e Damiano Carrara.