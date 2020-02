I dipendenti degli enti locali a confronto col viceministro Misiani

Le norme sul personale negli enti locali sono da anni un cantiere aperto: tra facoltà di assumere, nuovi contratti nazionali e incentivi che variano ad ogni Legge di Bilancio, le certezze per chi gestisce il personale sono poche. Del tema si parlerà in un’iniziativa organizzata dalla Fp-Cgil di Bergamo per sabato 22 febbraio (alle 9), nella Sala degli Angeli della Casa del Giovane di via Gavazzeni 13. Dipendenti, funzionari, segretari comunali e RSU si confronteranno con il viceministro all’Economia Antonio Misiani che sarà presente all’incontro.

Dal 2010 in poi i Comuni hanno perduto il 12% della loro forza lavoro. Chi lavora negli enti locali spesso si trova a dover applicare leggi che paiono scritte senza alcun confronto né con i tecnici che dovranno applicarle, né con i dipendenti che le subiranno. Così, nell’incertezza, si finisce per aggrapparsi a interpretazioni che snaturano le intenzioni del legislatore.

“Il 2020 si apre con diversi nodi da sciogliere: quello delle assunzioni, soprattutto nei piccoli Comuni con limitate risorse e dai bilanci sempre più risicati” spiega Dino Pusceddu, per la segreteria della Fp-Cgil provinciale responsabile del comparto enti locali e curatore dell’iniziativa di domani. “Ma anche quello degli incentivi al personale degli uffici tecnici che, a causa della farraginosità normativa, produce maggiore spesa rispetto al passato e più responsabilità, a fronte di stipendi che non aumentano. Senza dimenticare la carenza dei segretari comunali che sta paralizzando i Comuni oltre a sminuire l’importante ruolo di garante della legalità nell’Ente. L’obiettivo è aprire un canale diretto tra chi deve applicare le leggi e chi le scrive: per questo incontriamo il viceministro Misiani”.