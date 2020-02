Droga e revenge porn: la polizia incontra gli studenti del Natta

Nell’ambito del “Progetto PretenDiamo Legalità” nato dalla sinergia tra la Polizia di Stato, il Ministero dell’Istruzione e la Direzione Scolastica Provinciale, nella mattinata di venerdì si sono tenute due lezioni da parte del Vice Questore Angelo Lino Murtas incaricato dal Questore Maurizio Auriemma, all’Istituto Superiore Natta di Bergamo, con la Referente Graziella Nano.

Presenti, oltre a numerosi professori, circa 600 studenti che hanno seguito con attenzione e posto domande sulle problematiche relative al rispetto delle regole, il cyberbullismo, l’uso delle droghe e il Revenge Porn, nuovo confine del Cyberstalking con diffusione di foto pedopornografiche via cellulare come vendetta degli ex fidanzati; comportamento sanzionato dalla nuova normativa penale.