Coronavirus: sono tre i contagiati in Lombardia, gravissimo il 38enne

Altre due persone sono risultate positive al coronavirus in Lombardia. Si tratta della moglie (incinta) del 38enne risultato positivo nella notte e di una terza persona, che è venuta a contatto con l’uomo, e che si è presentata spontaneamente in ospedale con sintomi da Covid19.o è in condizioni gravissime. Non è mai stato in Cina, ma sarebbe stato contagiato da un collega che era appena rientrato dalla Repubblica popolare: è in isolamento all’ospedale Sacco.

Intanto il 38enne ricoverato all’ospedale di Codogno, nel Lodigiano (leggi)è in condizioni gravissime.

L’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera ha fatto sapere che i familiari sono stati già messi in isolamento. “Abbiamo già ricostruito sia i contatti dei medici, degli infermieri, dei familiari più stretti a cui abbiamo già fatto i tamponi. Sono già stati messi tutti in isolamento o chiamati a stare in isolamento al loro domicilio. La moglie, i genitori”. In tutto sarebbero una settantina le persone in quarantena tra familiari e sanitari.