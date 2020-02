Coronavirus nel Lodigiano, in Eccellenza rinviate le gare di Vertovese e Zingonia Verdellino

Si ferma il calcio dilettantistico in Lombardia. Il Comitato Regionale della Lega Dilettanti ha diffuso l’elenco delle partite di calcio rinviate nel prossimo weekend, in seguito all’allarme da coronavirus scattato nella zona del Lodigiano.

La decisione interessa tutti i campionati dall’Eccellenza in giù, e di riflesso anche alcune società bergamasche: la G.S. Vertovese, ad esempio, domenica 23 febbraio alle 14,30 avrebbe dovuto affrontare in casa la squadra del Sant’Angelo, mentre l’Asd Zingonia Verdellino il Codogno in trasferta, sempre alle 14,30. Entrambe le gare riguardano il girone B del campionato di Eccellenza.

Il Consiglio regionale specifica che oltre alle 40 gare già rinviate “le società non presenti nell’elenco che hanno tesserati (dirigenti, tecnici, calciatori) provenienti dalle zone interessate possono richiedere il rinvio della gara”.

Proprio a Codogno il sindaco Franco Passerini, con tre diverse ordinanze, ha disposto per il pomeriggio di venerdì 21 febbraio e la giornata di sabato la chiusura delle scuole e “almeno fino a domenica” di tutti “gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di pubblico intrattenimento ed i luoghi di ritrovo ed assembramento del pubblico”. Quindi discoteche, sale da ballo, sale giochi e appunto impianti sportivi. La misura, ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Severino Giovannini, è stata presa in via precauzionale. L’ordinanza è stata estesa a Castiglione d’Adda e Casalpusterlengo dopo i sei casi registrati nella zona.