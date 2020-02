A Boltiere sindaco di pattuglia con la Polizia Locale

“Trascorrere il turno pomeridiano e serale con la Polizia Locale è stata un’esperienza di arricchimento, che ha permesso di comprendere nel migliore dei modi le difficoltà incontrate dai Vigili Urbani durante lo svolgimento della loro attività quotidiana di garanti della sicurezza, di contrasto al crimine e di tutela della libertà. Oltre a questo la giornata trascorsa con la Polizia Locale ha migliorato la chiave di lettura di quanto avviene sul territorio di Boltiere”.

Con questa affermazione il sindaco di Boltiere Osvaldo Palazzini sintetizza le percezioni avute durante la giornata di pattuglia effettuata la scorsa settimana a fianco della Polizia Locale. Una giornata non priva di quelle situazioni, purtroppo ripetitive, già note al Sindaco che devono essere assolutamente tenute sotto controllo senza mai abbassare la guardia.

Sono di pochi giorni fa anche le dichiarazioni del Prefetto Elisabetta Margiacchi, intervenuta lo scorso 3 febbraio a Ciserano, durante la visita del Viceministro dell’Interno Matteo Mauri, la quale ha evidenziato a Boltiere un calo dei furti per spaccio del 30 %.

Senza dubbio una buona notizia per tutto il nostro territorio, che però non deve limitare le nostre azioni quotidiane, così come l’encomiabile supporto della Tenenza dei Carabinieri e di tutte le forze di sicurezza locale, sempre all’opera per sventare anche gli aspetti più visivi di spaccio, oltre che nel controllo nei vari punti sensibili del paese. Attività che hanno visto anche la risposta favorevole di molti cittadini. Alle quali va aggiunto l’intervento antischiamazzi.

Tornando alla giornata passata del Sindaco insieme alla Polizia Locale, sono state rilevate soprattutto violazioni del Codice della Strada, oltre che scarico di sacchi di rifiuti selvaggi. Infrazioni ovviamente rilevate e sanzionate. Il Sindaco Osvaldo Palazzini, ricorda poi che per garantire sempre maggiore sicurezza sia necessario l’aiuto di tutti i cittadini, chiamando le forze dell’ordine (numero 112) nei momenti di bisogno oppure quando si trovano di fronte a situazioni sospette, specificando sempre il luogo e l’ora. Lasciando, invece, perdere il lancio di messaggi in rete che risultano dispersivi e di scarso utilizzo per le forze di sicurezza.

Infine, tutta l’amministrazione comunale, desidera ringraziare tutti i responsabili dell’ente, ed in particolare in questa occasione la Polizia Locale per l’impegno, il coraggio ed il senso di abnegazione per la sicurezza e la garanzia del nostro territorio.

