“Quanto finisce col Valencia?” In due hanno indovinato: complimenti a Bruno e Matteo

In tanti sono stati al gioco e ci hanno provato. Qualcuno ci è andato vicino, qualcun altro meno. Ma alla fine, solo due ci sono riusciti.

Tra i lettori di Bergamonews, gli unici ad avere azzeccato il pronostico della partita di Champions tra Atalanta e Valencia sono stati Matteo Marano (“4 a 1”, ha commentato profeticamente sotto al post di un nostro articolo dove abbiamo chiesto ai tifosi di sbilanciarsi sul risultato) e Bruno Calabrese (“sono siciliano ma vivo in provincia di Bergamo – ha scritto – sono ahimè milanista ma simpatizzo per l’Atalanta che in Italia è la squadra che fa divertire di più… Una vera macchina da gol … pronostico… 4 a 1”. Il lettore si è sbizzarrito anche sui marcatori, ipotizzando una doppietta di ilicic e un gol del Papu e di Zapata. Ai gol del fantasista argentino e del centravanti colombiano hanno però fatto spazio quelli ‘inediti’ di Hateboer e Freuler. Ma va benissimo così.

Non che altri lettori abbiano risposto in modo errato, tutt’altro. Vogliamo prendere il commento di Roby Villa? Non si sarà sbilanciato sul risultato ma ha commentato con un inattaccabile “comunque vada sarà un successo”. Non ci sentiamo proprio di dargli torto.