Quando un medico è punibile? Ne discutono Giuseppe Remuzzi e Giovanni Petillo

È stato introdotto nel Codice Penale, con una riforma del 2017, il principio per cui, nell’ambito della responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario, la punibilità del medico è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, dalle buone pratiche clinico assistenziali.

Sembra dunque che la scienza sia diventata un elemento normativo, un criterio inserito nella legge come parametro di giudizio “obbligato” nella valutazione sulla colpa del medico.

Ma qual è la natura di questo parametro? Cosa sono e come nascono le linee guida? Da chi e come vengono elaborate? E il loro rispetto è veramente sufficiente a non determinare una responsabilità penale o c’è un obbligo ulteriore quando le stesse non siano in concreto adeguate?

Dall’altra parte: se qualcuno si discostasse da linee guida che ritiene, a ragione, errate, potrà trovare ascolto dal Giudice o sarà egualmente responsabile?

Venerdì 21 febbraio 2020, dalle 15 alle 18, alla Sala Barbisotti di UBI Banca, via F.lli Calvi 9, nell’ambito di un evento formativo promosso dalla Scuola Forense presso l’Ordine degli Avvocati di Bergamo proveranno a rispondere un clinico e ricercatore di primo piano come Giuseppe Remuzzi, Docente di nefrologia e Direttore dell’Istituto Mario Negri, già Presidente della Società Internazionale di Nefrologia, e un magistrato di lunga esperienza come Giovanni Petillo, Presidente della Sezione Penale Dibattimento del Tribunale di Bergamo.

Coordina l’evento l’avvocato Mauro Angarano della Scuola Forense presso l’Ordine degli Avvocati di Bergamo.

L’evento, organizzato con il contributo e la collaborazione dello Studio Legale Angarano e Zilioli, è accreditato per la formazione degli Avvocati con n.3 crediti formativi professionali (cfp).