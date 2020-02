Merceria Antignati, Panificio Testa e San Martino: Treviglio premia le attività storiche

Tre attività storiche di Treviglio premiate con le Medaglie Commemorative del Miracolo. L’ha deciso l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Juri Imeri.

Si tratta della Merceria Antignati, 53 anni di attività nel negozio di via San Martino, con papà Mario ora affiancato dalla figlia Mariella; del Panificio Pasticceria Testa, tre generazioni nello storico negozio di via Zara, dove la signora Lucia dirige l’attività con i due figli; e del Ristorante Albergo San Martino, che ha visto le sue origini negli anni ’40 e via via è andato affermandosi nel mondo della ristorazione a livello nazionale, aggiudicandosi l’ambita Stella Michelin per 25 anni di fila.

Le tre attività riceveranno le medaglie durante le premiazioni civiche del prossimo 29 febbraio.

Il riconoscimento è stato coniato nel 2012 in 99 esemplari per sottolineare particolari momenti nel percorso di avvicinamento al 500° anniversario del Miracolo che cadrà nel 2022. La medaglia è opera dello scultore Stefano Maria Belluzzo di Inzago e riporta nel diritto la scena del Miracolo e nel retro le insegne comunali della Città.