Ghisalba, evade per la seconda volta dai domiciliari: 26enne finisce in carcere

Quando non l’hanno trovato a casa sua, dove stava scontando gli arresti domiciliari, i carabinieri di Martinengo hanno iniziato le ricerche. Alla fine, il 26enne di origini indiane, è stato rintracciato in una via del centro, impegnato a sbrigare delle faccende proprie.

Per questo sono scattate le manette per S.G., risultato assente dalla propria abitazione all’atto del controllo eseguito poco prima dai carabinieri.

Il 26enne si trovava ai domiciliari perché all’inizio di febbraio era stato prima pizzicato a rubare superalcolici in un supermercato di Ghisalba e poi, una volta scoperto, ha reagito all’addetto alla sicurezza del locale. Così era stato denunciato per rapina impropria.

Quella di mercoledì 19 febbraio non è stata la prima evasione per il ragazzo di origini indiane, che un’altra volta, meno di dieci giorni fa, era stato sorpreso fuori dalla propria abitazione quando i carabinieri sono passati per il controllo quotidiano. Allora era stato deferito a piede libero dagli stessi militari, ma questa volta non se l’è cavata così bene: per lui, infatti, sono scattate le manette.

Giovedì mattina il 26enne è stato portato al tribunale di Bergamo per la convalida del fermo.