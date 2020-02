Febbre da Atalanta: alla pasticceria Krizia i dolci si glassano di nerazzurro

A Bergamo la febbre da Atalanta è ai massimi livelli. Lo storico trionfo degli uomini di Gasperini nell’andata degli ottavi di finale di Champions League è stato celebrato un po’ ovunque sotto le Mura venete. E alla pasticceria Krizia giovedì 20 febbraio i dolci serviti ai clienti sono stati glassati di nerazzurro.

L’hanno chiamata, per l’appunto, “glassa all’Atalanta” quella dolce rifinitura nera e azzurra che ha ricoperto i tanti monoporzione preparati nel laboratorio di via Baioni: la chantilly, il cromoso al caffè, il tortino al cioccolato…

Ogni preparazione è risultata perfetta per la glassa-omaggio. Del resto, per una città come Bergamo certe imprese non sono roba da tutti i giorni.