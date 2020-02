Don Matteo o l’omaggio ai varietà anni Ottanta? La tv del 20 febbraio

Per la prima serata in tv, giovedì 20 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Don Matteo 12”, con Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico.

Verrà proposto l’episodio intitolato “Non uccidere”. Nada, una ragazza ucraina, viene ricoverata in ospedale. Qualcuno, nel cuore della notte, l’ha investita con un furgoncino. Apparentemente alla guida c’era Don Matteo. Mentre è alle prese con il caso, Anna deve fare i conti con il matrimonio della cugina, alla quale decide di andare con Sergio. Nel frattempo, Spoleto si sta preparando all’evento dell’anno: in città arriverà il Papa. Ognuno è alle prese con i preparativi, anche Cecchini, che per l’occasione vuole preparare un piatto argentino.

Su RaiTre alle 21.40 ci sarà il varietà “Skianto”. Secondo e ultimo appuntamento con lo spettacolo musicale condotto dall’attore Filippo Timi. Questa sera la puntata è dedicata al varietà del sabato sera degli anni Ottanta, andati in onda su Raiuno, come le varie edizioni di “Fantastico”. Si rivivranno quelle atmosfere, tra musica, balletti e monologhi, la direzione è affidata al maestro Fabio Frizzi.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio e su La7 alle 21.15 “PiazzaPulita”, condotto da Corrado Formigli.

Su Italia 1 alle 21.20 .l’appuntamento è con “Le Iene show”, condotto da Giulio Golia, Filippo Roma, Matteo Viviani, Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Passengers”, con Jennifer Lawrence; su Canale5 alle 21.20 “Mamma o papà?”, con Antonio Albanese e Paola Cortellesi; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Kickboxer – Il nuovo guerriero”, con Jean-Claude Van Damme; su La5 alle 21.10 “Ti odio, ti lascio, ti…”, con Jennifer Aniston; su Iris alle 21 “Romeo deve morire”, con Jet Li; e su Italia2 alle 21.20 “Come ammazzare il capo 2”, con Jason Sudeikis.

Rai5 alle 21.15 riproporrà il “Concerto di Capodanno dal Teatro La Fenice di Venezia”. Dal Teatro la Fenice di Venezia il tradizionale Concerto di Capodanno. In programma una carrellata di arie, duetti e passi corali dal repertorio operistico più amato, che si concluderà con il brindisi “Libiam ne’ lieti calici” dalla Traviata di Giuseppe Verdi. Orchestra e Coro del Teatro La Fenice di Venezia. Con il Balletto del Teatro San Carlo di Napoli e la partecipazione straordinaria delle étoiles del Teatro Bolshoi di Mosca Olga Smirnova e Jacopo Tissi. Coreografie di Giuseppe Picone, Direttore Myung-Whun Chung, Soprano Francesca Dotto, Tenore Francesco Demuro, Baritono Luca Salsi, Contralto Valeria Girardello.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Ellen Pompeo e Justin Chambers. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Non aspetto più”, “Quando fa tanto male”, “Indosso il volto del cambiamento” e “Una linea sottile sottile”. Nel primo, Jackson ormai è conoscenza della gravidanza di April. Alex deve gestire, insieme agli altri medici, un trapianto di organi. Nel secondo, Meredith tenta di avvicinarsi a Will, ma se ne pente. Nel frattempo, Amelia ripensa alla sua relazione con Owen. Nel terzo, April e Arizona litigano. Richard tenta di limitare l’invadenza di Catherine. Nel quarto, un bambino scompare e l’ospedale entra nel panico.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 20.35 il telefilm “Criminal minds”; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip – Live” e su Real Time alle 21.10 talk show “Rivelo”, con Lorella Boccia.