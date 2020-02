Si siede a tavola, ordina, consuma e poi, al momento di pagare, spiega senza troppi giri di parole di non aver i soldi per saldare il conto. È riuscito diverse volte questo giochetto a una giovane donna italiana originaria di Pavia, A.A. le sue iniziali, classe 1996, residente a Treviglio.

Nel weekend scorso, un ristoratore di Romano di Lombardia l’ha denunciata. Sono così venuti a galla tutti i “precedenti” della 24enne che, a quanto pare, era solita comportarsi in questo modo quando decideva di uscire a cena. Sempre nella Bassa bergamasca.

Quando sono arrivati sul posto gli agenti della polizia locale la ragazza ha spiegato che non si sarebbe preoccupata di un’eventuale denuncia: “tanto a me non succede mai niente” ha risposto agli agenti intervenuti, con chiaro riferimento ai tempi della giustizia.

La 24enne è stata così denunciata – di nuovo – per insolvenza fraudolenta. A suo carico ci sono altre sei denunce uguali.