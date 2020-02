La pioggia proprio non si vede in questa primavera anticipata, anzi, il cielo si è schiarito su Bergamo e su tutta la provincia. Cosa succederà prossimamente ce lo dice Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

La saccatura che ha caratterizzato l’inizio di settimana, ha oramai raggiunto l’Europa Orientale e nella prima parte della giornata di giovedì, andrà instabilizzando il settore adriatico centro-meridionale. L’Europa Centro Occidentale sarà interessata da una rimonta pressoria e la conseguente stabilità. Lieve flessione del campo barico sulle Alpi nella giornata di venerdi con nuvolosità irregolare lungo i rilievi di confine ma senza fenomenologia di rilievo.

Giovedì 20 febbraio 2020

Tempo Previsto: La nuova rimonta anticiclonica garantirà una giornata con cieli sereni. Poco nuvoloso o irregolarmente nuvoloso su Alpi di confine. Nottetempo e primo mattino, possibili deboli gelate su pianure; foschie e locali banchi di nebbia lungo il bacino del Po, in attenuazione durante le ore centrali della giornata. Transito di alte velature durante le ore centrali della giornata.

Temperature: Minime comprese tra +2°C e +5°C. Massime comprese tra +13°C e + 15°C.

Venerdì 21 febbraio 2020

Tempo Previsto: L’alta pressione continuerà a garantire cieli sereni su tutta la regione. Al mattino, locali gelate sulle pianure e riduzioni di visibilità per foschie, localmente dense, su fascia centro meridionale padana. Nuvolosità irregolare, durante la prima parte della giornata, sui settori Alpini di confine dell’ Alta Valtellina ed Alta Valchiavenna, potrebbe dare luogo a deboli e sporadiche precipitazioni. Passaggio di alte velature, nelle ore centrali della giornata, interesserà i settori centro-settentrionali della regione.

Temperature: Minime comprese tra +2°C e +4°C. Massime comprese tra +15°C e + 17°C.

Sabato 22 febbraio 2020

Tempo Previsto: Cieli sereni. Foschie dense e locali banchi di nebbia su pianure centro meridionali. Temporanee alte velature, durante le ore centrali della giornata, per transito di sottili Cirrostrati. In montagna, valori termici miti per il periodo.

Temperature: Minime comprese tra +1°C e +4°C. Massime comprese tra +13°C e + 15°C.