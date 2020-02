Bonus per i seggiolini anti-abbandono: il sito va subito in tilt

È andato in tilt il sito che dev’esasere utilizzato per poter prenotare il bonus da 30 euro per l’acquisto dei “seggiolini” anti-abbandono, quei dispositivi che devono essere installati obbligatoriamente sulle auto per poter portare i bambini.

Il Ministero ha avviato la piattaforma www.bonuseggiolino.it, gestita dalla Sogei: è stata assaltata dagli utenti con relative difficoltà nel collegarsi. “Abbiamo differenziato gli accessi – spiegano dal dicastero dei Trasporti -. Oggi è dedicato agli esercizi, da domani 21 febbraio sarà attiva per tutti”.

L’obbligo di avere questi seggiolini è scattato formalmente dal 7 novembre scorso e riguarda i bambini di età inferiore a 4 anni. Il governo ha però concesso una sorta di periodo di moratoria: le multe partiranno soltanto dal prossimo 6 marzo.