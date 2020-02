Dopo il brutto incidente che martedì pomeriggio ha visto coinvolta una bimba di 8 anni in piazzale Risorgimento, alcuni commercianti della zona alzano la voce sul tema della sicurezza stradale.

“Molte persone, tutti i giorni e a tutte le ore, incrociano la piazza usando i camminamenti di via Trecourt che sboccano sulla strada senza attraversamento pedonale a strisce, rischiando di essere investite per raggiungere il lato est del piazzale” osserva Riccardo Ceriani, amministratore delegato della società Promocredit che gestisce il Carrefour del quartiere di Loreto. “Lo abbiamo fatto notare più volte agli assessori e ai tecnici del Comune, ma ci hanno risposto che tutto va bene così com’è”.

Il camminamento di via Trecour che sbocca sulla strada

Come lui, anche altri negozianti pensano che le strisce possa essere utili. Questo al di là dell’ultimo incidente. “Più volte ho assistito a dei tamponamenti, per fortuna non gravi – prosegue Ceriani -. Forse l’ultimo episodio ci suggerisce che è ora di fare qualcosa”.

Secondo quanto ricostruito la bimba sarebbe passata tra le vetture ferme in coda al semaforo, sbucando all’improvviso sulla corsia opposta dove stava arrivando la Ford C-Max di un 35enne che non è riuscito ad evitare l’impatto. Trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni, ha riportato un violento trauma facciale, oltre a varie contusioni: fortunatamente è sempre rimasta cosciente e non è in pericolo di vita.

LA POSIZIONE DEL COMUNE

L’assessore ai Lavori Pubblici di Palazzo Frizzoni, Marco Brembilla, conferma di essere al corrente delle richieste avanzate dai commercianti. Tuttavia “inserire un attraversamento pedonale in quel punto non è possibile perché ce ne sono già due vicini, uno all’incrocio con via Broseta e un altro poco sopra”, tra le vie Pezzotta e Bonomini. Sono 150 metri di distanza, mentre tra quello semaforizzato di via Broseta e quello ipotetico in via Trecourt sarebbero 40 metri scarsi.

Secondo l’Ufficio Mobilità del Comune di Bergamo, il Codice della Strada suggerisce indirettamente di calcolare almeno 100 metri di distanza tra un attraversamento pedonale e un altro. “Valutarne un terzo in quel punto lo renderebbe pericoloso” commenta l’assessore Stefano Zenoni, che ritiene più sensato averne uno su via Broseta “dove i flussi pedonali sono certamente maggiori” rispetto a via Trecourt. In caso contrario “ufficializzeremmo un attraversamento dove la gente non dovrebbe proprio attraversare”. Inoltre “con le auto ferme in coda al semaforo, anche con le strisce chi percorre la corsia opposta non è facilitato nel vedere i pedoni che attraversano”.

“È vero che il camminamento può indurre in tentazione nell’attraversare la strada – riconosce ancora Brembilla – ma in assenza delle strisce ci si deve sforzare di raggiungere l’attraversamento pedonale più vicino, vale per qualsiasi punto in città. Mi dispiace molto per la bimba – conclude – ma salvo un ripensamento della mobilità non possiamo far altro che adattarci alle regole del Codice della Strada”.