Torre Pallavicina, frontale tra due auto: elisoccorso in azione per un neonato

È intervenuto anche l’elisoccorso per l’incidente che si è verificato intorno alle 12.45 di mercoledì 19 febbraio a Torre Pallavicina, nella Bassa.

Due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente sulla strada provinciale 106, all’altezza dell’incrocio semaforico con via Sante Giulie.

Coinvolte nello schianto tre donne: una 37enne è uscita illesa dalla propria auto, mentre due ragazze, di 23 e 26 anni, sono rimaste ferite e trasportate in ospedale a Brescia con diversi traumi (non sono in pericolo di vita).

A bordo di uno dei due mezzi, con la madre 23enne, c’era anche un neonato di appena tre mesi, per il quale si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso alzatosi in volo dall’ospedale di Brescia. Il piccolo è stato trasportato al Papa Giovanni: le sue condizioni, che all’inizio parevano gravi, si sono fortunatamente rivelate buone.