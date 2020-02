Provinciale della Valseriana: per 4 notti chiuse le gallerie di Albino

Dopo la chiusura per una notte della Montenegrone, tocca alle due gallerie di Albino lungo la strada provinciale della Val Seriana: la chiusura per quattro notti, dei tunnel Del Dosso e Pradella, è stata resa nota da un’ordinanza del settore viabilità della Provincia di Bergamo.

La chiusura scatterà dalla serata di lunedì 24 febbraio fino a venerdì 28: la fascia oraria nella quale le vetture non potranno circolare va dalle 21 fino alle 5 del mattino.

La strada sarà bloccata a partire dallo svincolo di Albino fino allo svincolo di Cene Sud. I veicoli che transiteranno in quelle ore saranno deviati in direzione nord allo svincolo di Albino lungo via Marconi e via Provinciale; in direzione sud, invece, lungo via Pradella e successivamente in Via Marconi e via Provinciale.

La chiusura di quattro notti è necessaria per permettere lo svolgimento di lavori di manutenzione agli impianti elettrici delle gallerie.