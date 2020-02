“Politiche per i lavori”, incontro col senatore Tommaso Nannicini

Il senatore Tommaso Nannicini arriva a Bergamo. L’esponente del Partito Democratico interverrà a un incontro sul tema “Politiche per i lavori – Capire i cambiamenti, aumentare le opportunità, affiancare persone e imprese”, in programma venerdì 21 febbraio alle 17.45 al Mutuo Soccorso.

Oltre a Nannicini parteciperanno: Elena Carnevali, deputata del Partito Democratico; Gianni Peracchi, segretario generale della Cgil Bergamo; e Agostino Piccinali di Confindustria Bergamo.

Alla serata prenderà parte anche Loredana Poli, assessore all’istruzione e allo sport del Comune di Bergamo.

Modera Franco Chiaramonte del tavolo Lavoro & Impresa del PD di Bergamo e introduce Stefano Rossi della segreteria provinciale del PD.

Nell’illustrare l’iniziativa, Elena Carnevali spiega: “Nannicini era già venuto nella nostra città l’anno scorso. Allora le sue riflessioni avevano stimolato una partecipata discussione sul Reddito di Cittadinanza. Questa volta parleremo di nuove politiche per i lavori. In un mercato sempre più dinamico e liquido, cercheremo di capire come possiamo offrire nuove opportunità che possano fronteggiare gli enormi cambiamenti di questi anni. Difendendo i lavoratori e sostenendo le imprese, per una crescita e uno sviluppo della nostra economia”.

Economista e accademico, Nannicini è stato consigliere economico dell’ex presidente del consiglio Matteo Renzi e poi, da gennaio a dicembre 2016, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al coordinamento delle politiche pubbliche in ambito economico, sociale e di ricerca scientifica. La delega, sul modello della Strategy Unit del Governo britannico, prevedeva la creazione di un nucleo tecnico di consiglieri economici, più la possibilità di avvalersi di due comitati di esperti a titolo gratuito.

In particolare ha contribuito all’insieme di riforme del mercato del lavoro noto come Jobs Act e ha coordinato l’azione dell’esecutivo in tema di diritto allo studio, fisco, università e ricerca, imprese e industria 4.0, contrasto alla povertà e reddito d’inclusione, lavoro autonomo, previdenza e anticipo pensionistico (APE), decontribuzioni per le aziende che assumono giovani e welfare aziendale. È presidente del comitato di indirizzo strategico del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile e dal 30 maggio 2017 è membro della Segreteria Nazionale del Partito Democratico.