Nembro, si sente male sul tram: 54enne ricoverato in gravi condizioni

Malore sul tram, all’altezza di Nembro, per un 54enne. Erano da poco passate le 14.45 quando l’uomo si è sentito male sul mezzo pubblico.

Subito sono stati allertati i soccorsi, mentre il tram è stato fermato all’altezza di via Nembrini per permettere l’intervento dei sanitari.

Il 54enne è stato portato al Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso: le sue condizioni sono molto gravi.

Il tram è rimasto fermo in via Nembrini fino alle 16.20, causando diversi ritardi su tutta la linea.

“A causa del malore di un passeggero che ha richiesto l’intervento in linea degli operatori sanitari – ha comunicato Atb poco dopo -, un tram è rimasto fermo a Nembro verso le 15.30 causando ritardi alle altre corse in servizio. Il passeggero è stato soccorso ed il tram ha ripreso la marcia pochi minuti fa. Il servizio è ripreso regolarmente, le corse necessitano ancora di qualche minuto di assestamento per recuperare la puntualità”.