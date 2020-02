Maschera da mostro e pistola, rapina una farmacia di Città Alta

Con indosso una maschera di Carnevale e in mano una pistola, un uomo ha rapinato la farmacia Guidetti di Città Alta. È successo nella serata di lunedì 17 febbraio.

Erano quasi le 19 quando il rapinatore, a bordo di una mountain bike ha raggiunto via San Giacomo 2, proprio a fianco della funicolare di piazza Mercato delle scarpe.

Con il volto travisato da una maschera di un mostro (simile a quella nella foto), ha fatto ingresso in farmacia e si è diretto verso il bancone. Brandendo una pistola, ha intimato alla farmacista di consegnargli il denaro presente in cassa. La speranza dell’uomo era quella di trovare un bel gruzzoletto, visto l’orario vicino alla chiusura, ma si è dovuto accontentare di poche centinaia di euro.

Una volta intascati i soldi, è uscito dal negozio e se n’è andato verso città bassa con la stessa bici con cui era arrivato.

Il titolare ha lanciato l’allarme. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Squadra mobile della polizia. Il bandito, che parlava italiano, non ha lasciato tracce, ma gli agenti stanno vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per raccogliere elementi utili alla sua individuazione. Non si esclude che la pistola fosse una scacciacani.