“Festeggiamo i tre anni di un progetto in crescita”. Così il direttore tecnico dell’Officina del Ben Essere, Max Archetti, commenta il compleanno della sede urbana dell’Ecovillaggio Cascina Gervasoni, con palestra e spazi per corsi e attività di crescita personale ed incontro sociale.

La festa si terrà venerdì 21 febbraio dalle 18.30 alle 21 con un aperitivo conviviale alla sede di via Fermi, 52/A a Curno. Si proseguirà con una serata di ritrovo a carattere ludico per stare in compagnia e giocare con giochi di società e da tavolo.

Nel pomeriggio di domenica 23 febbraio, poi, si svolgerà una piccola festa con giochi per i bambini e trattamenti olistici, per concludere con il cerchio dei tamburi del mese di febbraio.

di 29 Galleria fotografica L'Officina del Ben Essere compie tre anni









Tracciando un bilancio del lavoro svolto all’Officina del Ben Essere, il direttore tecnico Max Archetti afferma: “Sono stati anni faticosi, di grande attività per riuscire a creare quello che oggi è ii circolo culturale con palestra Officina del BenEssere: come dico sempre, la forza dell’associazione consiste nella partecipazione di soci e simpatizzanti alle attività”.

Guardando al futuro, Archetti conclude: “Oggi siamo arrivati a una tappa del percorso ma, con la collaborazione di tutti, possiamo fare ancora molto e crescere ulteriormente nei prossimi anni”.