La Porsche elettrica sbarca a Bergamo: è la Taycan, appena acquistata da Bill Gates

La nuova Porsche Taycan, primo modello della casa di Stoccarda completamente elettrico, sbarca a Bergamo: il centro Porsche Bergamo (Bonaldi Gruppo Eurocar Italia) la presenterà con un evento esclusivo giovedì 27 febbraio alla Gewiss di Cenate Sotto.

La notizia arriva poche ore dopo quella dell’acquisto della vettura da parte di Bill Gates, numero uno di Microsoft, che negli Stati Uniti ha fatto molto rumore.

Gates, affezionato porschista di lungo corso, ha scelto una Taycan Turbo S da circa 200mila dollari, confidando le sue impressioni in un’intervista con lo youtuber americano Marques Keith Brownlee: “Il prezzo è premium, ma l’auto è molto, molto cool. È la mia prima elettrica e mi sta piacendo molto. Vanno comunque considerati la presenza di colonnine di ricarica e il tempo della stessa rispetto a un pieno di benzina se si vuole percorrere lunghe distanze”.

Una scelta che ha fatto drizzare le antenne prima di tutti a Elon Musk, patron di Tesla: “Le mie conversazioni con Bill Gates sono state deludenti, ad essere onesto” si è limitato a twittare.

Non sono bastate, al Ceo dell’azienda che per vocazione è nata per produrre auto elettriche ad alte prestazioni, le parole al miele spese nei suoi confronti da Bill Gates: “Se devo nominare un’azienda che ha fatto molto per la diffusione di queste vetture è Tesla”.