Influencer: le bergamasche Paola Turani e Ludovica Pagani nella hit parade

Due bergamasche sono nella classifica degli influencer italiani più attivi sui social nel mese di gennaio. Paola Turani conquista l’ottavo posto: la modella e fashion blogger ha totalizzato 5,6 milioni di interazioni su Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. Il mese scorso ha postato su Instagram una serie di mise indossate in occasione delle sue ultime vacanze ad Abu Dhabi, ma ha mostrato anche la sua tristezza per la morte della nonna a cui era molto legata.

Al 14esimo posto, invece, c’è Ludovica Pagani, che da qualche settimana ha cominciato a condurre il nuovo format “Casa Pagani” su YouTube.

Più in generale, la graduatoria, stilata da Sensemakers sulla base dei dati di Shareablee, vede al primo posto Chiara Ferragni, che ha totalizzato 61 milioni di interazioni, e al terzo il rapper Fedez, suo marito (16,6 milioni), esattamente come in dicembre. Al sesto posto, con 6,5 milioni di interazioni, c’è Valentina Ferragni, la sorella di Chiara, che in dicembre era quinta.

Al secondo posto c’è il trio comico degli Autogol che, con le sue parodie calcistiche, ha totalizzato 24 milioni di interazioni. Arriva quarta la conduttrice di Dazn Diletta Leotta (7,9milioni), che nei giorni scorsi è stata tra i protagonisti del Festival di Sanremo.

Al quinto posto la food blogger Benedetta Rossi (6,6 milioni), che si conferma regina delle video ricette su Facebook e YouTube, con 117 milioni di visualizzazioni nel corso del mese. La food blogger è entrata anche nella top ten dei libri più venduti con ‘In cucina con voi! – Tutte le nuove ricette di Fatto in casa da Benedetta’, edito da Mondadori.

Al settimo posto troviamo la showgirl Giulia De Lellis (6,4 milioni), testimonial di brand della moda e della bellezza, mentre al nono piazzamento c’è Alice Campello (5 milioni), la modella blogger, moglie del calciatore Álvaro Morata, attaccante dell’Atlético Madrid.

Tra le new entry, al decimo posto c’è la 17enne Elisa Maino (4,7 milioni), diventata famosa due anni fa per essere stata la prima italiana a superare il milione di follower su Musical.ly con i suoi video musicali. All’11esimo posto l’attrice Alice Pagani (4,6 milioni), protagonista di “Baby”, la serie su Netflix, al 12esimo il cantante Ultimo (4,4 milioni) e al 13esimo LaSabrigamer, Sabrina Cereseto (3,6 milioni), già finalista di Miss Italia cinque anni fa, e appassionata di videogame.

Infine, al 15esimo posto c’è Gianluca Vacchi (3,4 milioni), imprenditore che gira il mondo facendo il dj.