Atalanta-Valencia, C’est la vie e Il cacciatore: la tv del 19 febbraio

Per la prima serata in tv, mercoledì 19 febbraio alle 21 Sky trasmetterà la partita di calcio tra Atalanta e Valencia, match di andata per gli ottavi di finale di Champions League. Si potrà vedere su Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252 satellite).

L’altra partita in programma, sempre alle 21, sarà Tottenham e Lipsia, su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (canale 253 satellite).

RaiUno alle 21.25 trasmetterà il film “C’est la vie! – Prendila come viene”, Jean-Pierre Bacri. Max lavora nel catering da trent’anni ed è quasi alla fine del suo percorso lavorativo quando si ritrova a occuparsi del matrimonio di Pierre e Héléna in un castello del XVII secolo. Come al solito, ha organizzato tutto: ha reclutato la sua brigata di camerieri e cuochi, ha consigliato un fotografo, ha predisposto le decorazioni floreali e ha prenotato un’orchestra. Tuttavia, la notte dei preparativi potrebbe trasformarsi in un disastro a causa di una serie di imprevisti.

RaiDue alle 21.20 proporrà il primo e il secondo dei quattro episodi della fiction “Il cacciatore”, con Francesco Montanari, Miriam Dalmazio e Francesco Foti. Saranno intitolati “Fino a che non moriamo” e “Resistere”. Nel primo, Saverio riceve l’indirizzo della villa di Brusca. Nel secondo, Saverio ha bisogno di Giada per restare lucido e continuare a dare la caccia a Brusca.

Su Canale Nove alle 21.15 andrà in onda una nuova puntata de “L’assedio”, il programma di interviste condotto da Daria Bignardi.

Tra gli ospiti di stasera ci saranno Bugo ed Elettra Lamborghini, reduci dall’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Il cantante di Rho parlerà sicuramente della lite con Morgan che, da dieci giorni a questa parte, tiene banco a livello mediatico tra interviste a entrambi, interventi del manager di Cristiano Bugatti e accuse di aver architettato tutto a tavolino.

L’ereditiera bolognese è impegnata nella promozione del suo album e nella preparazione del matrimonio con il fidanzato dj Afro Jack.

Inoltre, arriveranno in studio il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Giuseppe Provenzano, il virologo Roberto Burioni e l’imprenditore e scrittore milanese crossdresser Stefano Ferri.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Su Rete4 alle 21.25 ci sarà “#CR4: la repubblica delle donne”, condotto da Piero Chiambretti.

Su Canale5 alle 21.20 spazio a “Chi vuol essere milionario”, condotto da Gerry Scotti.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Il mistero dei templari”, con Nicolas Cage; su Rai4 alle 21.20 “Colt 45”, con Gerard Lanvin; su La7D alle 21.30 “Il giardino segreto”, con Kate Maberly; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Terrore ad alta quota”, con David Chokachi; su La5 alle 21.10 “The terminal”, con Tom Hanks; su Iris alle 21 “Gold – La grande truffa”, con Matthew McConaughey; e su Italia2 alle 21.20 “Lupin e il mago dei computers”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Bang! The Bert Berns story”. La storia dell’uomo dietro i successi clamorosi di “Twist and Shout” e “Piece of My Heart”. Van Morrison, Solomon Burke, Keith Richards e Paul McCartney raccontano la vita di Bert Berns, uno dei più grandi e discussi produttori musicali statunitensi.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide – Storie di uomini e di mondi”, condotto da Andrea Purgatori; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip – Live” e su Real Time dalle 21.10 “5 gemelle sotto un tetto”.