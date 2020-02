Atalanta in campo per la storia: per i bookmakers nerazzurri vincenti col Valencia

Sarà la carica dei 45mila pronti a “invadere” San Siro. Sarà la rimontona che ha permesso il passaggio di un girone che sembrava compromesso dopo gli 0 punti nelle prime tre giornate. Sarà lo splendido periodo di forma in Serie A. Fatto sta che c’è grande entusiasmo per l’Atalanta, che mercoledì sera disputerà per la prima volta nella sua storia gli ottavi di finale di Champions League, contro il Valencia.

Gli spagnoli in Liga sono settimi, distaccati 15 punti dalla vetta ma solo a 2 lunghezze dall’Atletico Madrid, quarto a quota quaranta punti.

Secondo i bookmakers l’ago della bilancia, in ottica qualificazione, pende a favore dell’Atalanta. Un passaggio del turno di Gomez e compagni è dato da Betclic a 1.65, mentre il Valencia è accreditato per la qualificazione tra le migliori otto squadre d’Europa con una quota di 2.10.

L'Atalanta di Gasperini favorita contro il Valencia

Se ci si sofferma solamente sulla gara di andata, l’Atalanta è ancor più favorita. Un successo della Dea è dato a 1.75, il pari segue a 4.00, mentre un colpaccio esterno arriva a 4.60.

Un’altra curiosità: in ottica vittoria finale la quota dell’Atalanta (comunque altissima) è più bassa rispetto a quella del Napoli. Un ipotetico trionfo bergamasco è dato a 75, quello partenopeo a 100.