Petra Vhlova a Foppolo per preparare il finale di stagione

Petra Vhlova, la forte sciatrice slovacca, è ormai di casa in quel di Foppolo. Dopo essersi qui allenata lo scorso 16 gennaio eccola di ritorno per preparare l’intenso finale di stagione. La scelta della località è stata sicuramente condizionata dalla presenza nel suo team di Livio Magoni, allenatore bergamasco che già aveva collaborato con la campionessa slovena Tina Maze.

C’è da sottolineare, per di più, che dopo gli allenamenti di gennaio sulle rinomate piste dell’Alta Val Brembana Petra Vhlova ha ottenuto dei buoni risultati. Dal 16 Gennaio in avanti ha conseguito due vittorie, lo Slalom Gigante di Sestriere (weekend seguente all’allenamento) e lo Slalom di Kranjska Gora, cittadina slovena dove ha colto anche un secondo posto il giorno precedente.

Attualmente la campionessa mondiale di Gigante del 2019 si trova in terza posizione nella classifica generale di Coppa del Mondo, alle spalle di Mikaela Shiffrin e Federica Brignone. È invece al comando al momento in due classifiche di specialità, ovvero in Parallelo e in Slalom.

A Foppolo, oltre a Petra Vhlova, presente anche una ex campionessa dello sci orobico, Paoletta Magoni, sorella di Livio. Martedì 18 febbraio Paoletta celebrerà nel paese orobico l’anniversario del suo più prestigioso traguardo, l’oro olimpico ai Giochi di Sarajevo del 1984.

Un’occasione per ricordare i vari successi sportivi bergamaschi degli ultimi anni, nella speranza che ve ne siano altri e che vengano ottenuti sia in maniera diretta (da parte di atleti bergamaschi) sia indirettamente (da parte di collaboratori, allenatori bergamaschi di forti atleti internazionali, come Livio Magoni con Petra Vhlova).