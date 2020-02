Parasite: quando i ricchi non ci sono i poveri si fanno la guerra

“Una volta superata la barriera dei sottotitoli alti 1 pollice, verrete introdotti a molti altri incredibili film. L’essere stato nominato insieme ad altri fantastici cineasti internazionali è stato un grande onore. Penso che usiamo solo una lingua, il cinema. Grazie”.

Con queste parole il regista sudcoreano Bong Joon-ho commentava la sua vittoria ai Golden Globe nella sezione “miglior film in lingua straniera”, ricordando così al mondo come quello cinematografico sia un linguaggio universale, non dissimile dal bacio e dal pugno, e di come questo possa parlare direttamente al cuore degli spettatori, talvolta anche con attori sullo schermo che comunicano con una lingua a te completamente aliena.

Inutile negarlo: seguire un film in lingua non è facile e, non di rado, saremo costretti a mandare indietro la storia per poter rileggere con calma una battuta detta troppo velocemente, per osservare meglio un’inquadratura a campo largo riccamente densa di particolari ma “disturbata” da le due righe di sottotitoli della voce narrante, o più semplicemente per gustarci al meglio l’opera del regista senza l’ansia di dover ricominciare a leggere quella barriera “alta 1 pollice” tanto temuta dallo spettatore.

Ripeto: non è facile, ma una volta abituati sarà tutta discesa.

Mosso dal messaggio del regista fresco vincitore, tra gli altri, della Palma d’Oro a Cannes, di 1 Golden Globe e ben 4 Oscar (primo film in lingua non inglese a vincere nella categoria “miglior film”, giusto per dare un’idea) ho cercato una sala vicino a casa che proiettasse l’opera in lingua e mi ci sono catapultato, armato di buona pazienza e di tanta voglia di provare un’esperienza nuova.

Il film è bello, forse non il capolavoro che tutti stanno acclamando, ma comunque un’ottima opera, capace di buttarci violentemente e senza mezze misure nella variegata e caotica realtà della parte meridionale della penisola coreana, senza tralasciare i suoi lati infidi, vili e talvolta ripugnati. Il tutto in circa 130 minuti. Interessante vero?

La trama è semplice: i quattro membri della famiglia Kim, composta dal padre Kim Ki-taek, la madre Chung-sook, il figlio Ki-woo e la figlia Ki-jeong, sono molto uniti, ma anche molto disoccupati, e hanno davanti a loro un futuro incerto. La speranza di un’entrata regolare si accende quando il figlio viene raccomandato da un amico per un lavoro ben pagato come precettore in una casa di ricchi industriali, i Park. Dopo il primo contatto tra le due famiglie s’innescherà una serie di eventi rocamboleschi che porteranno ad un finale tanto intenso quanto sbalorditivo.

È affascinante notare la facilità con cui Bong Joon-ho decide di darci uno spaccato sulla realtà coreana, senza mai risparmiare vigorose sferzate sia in un senso che nell’altro, condannando con forza i ricchi, troppo spesso lontani dalla realtà e abituati a trattare chiunque come fosse una loro proprietà, e anche quelli che sono meno fortunati, sleali per natura e senza alcuno scrupolo quando si tratta di ingannare o tradire, quasi a voler unire in modo alchemico i toni marxisti con quelli calvinisti inglesi.

Se poi a questo uniamo anche una sceneggiatura ed un soggetto, curati per altro dal regista stesso, scritti e realizzati divinamente è facile capire il motivo per cui i premi siano letteralmente piovuti addosso all’ultima fatica di Bong Joon-ho.

Nel film sarà possibile trovare scene comiche, splatter, romantiche, horror e pure tragiche, con anche una spolveratina di forte critica sociale e di Gianni Morandi (non è uno scherzo).

Cosa volere di più?

Consigliato? Sì, forse non il capolavoro annunciato da tutti, ma sicuramente uno die migliori film dell’ultima decade. Davvero da non perdere. Ovviamente la visione in lingua è caldamente suggerita.

Battuta migliore: “Sai che tipo di piano non fallisce mai? Nessun piano. Sai perché? Se fai un piano, la vita non funziona mai così.”