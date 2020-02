Gran Prix d’Inverno, Francesca Fangio conquista il Meeting del Titano

Si apre con un doppio successo in terra sammarinese il 2020 per il nuoto bergamasco.

A mettersi in luce nella vasca di Serravalle sono state Francesca Fangio e Sara Ongaro (In Sport Rane Rosse) che si sono aggiudicate rispettivamente i 200 metri rana e stile libero del Meeting del Titano.

La livornese, da alcuni anni residente a Treviglio, ha riscattato alla prima occasione utile il quarto posto europeo vincendo la prima prova del Gran Prix d’Inverno e superando Anna Pirovano (GS Fiamme Azzurre).

Al comando sin dalle prime battute, la 24enne toscana ha infatti fermato il cronometro in 2’26″94 con due secondi e mezzo di vantaggio sulla giovane lecchese.

Medesimo risultato per la 21enne di Villa di Serio che, dopo aver inseguito le avversarie nella prima fase, ha aumentato il ritmo toccando la piastra in 2’01”87.

La nuotatrice orobica si è confermata anche sulla doppia distanza conquistando il terzo posto alle spalle di Martina Rita Caramignoli (GS Fiamme Oro) e Giulia Salin (Nuoto Venezia).

Nei misti piazza d’onore per Giada Bolognese (In Sport-Rane Rosse) che si è messa in evidenza sui 400 vinti da Luisa Trombetti (GS Fiamme Oro).

Settima nei 200 metri farfalla, la 17enne bonatese ha concluso la propria sfida in 4’53”6, distante poco più di cinque secondi dalla poliziotta piemontese.

Fuori dal podio invece Marco Belotti (Carabinieri) e Sara Morotti (In Sport Rane Rosse), rispettivamente quarti nei 200 metri stile libero e nei 50 metri rana.