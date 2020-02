Delitto di Seriate, l’ex nuora di Gianna e Antonio: “Litigavano, lui, geloso, la minacciava”

All’udienza di martedì 18 febbraio del processo per l’omicidio di Gianna Del Gaudio, l’insegnante uccisa nella sua villetta di piazza Madonna delle Nevi a Seriate nella notte tra il 26 e il 27 agosto 2016, ha deposto Erica Bessi, ex moglie di Mario Tizzani, il figlio di Antonio Tizzani l’ex ferroviere accusato dell’omicidio della consorte. Quindi ex nuora dell’imputato che non è presente nell’aula del Tribunale di Bergamo. Erica Bessi è stata la compagna e poi la moglie di Mario Tizzani dal 2000 al maggio del 2015. Poi i due hanno divorziato.

Racconta: “Pranzavo e cenavo spesso da loro, dai suoceri. Litigavano. Lui a volte le tirava i capelli, le diceva parolacce. Addirittura puntandole un coltello la minacciava: ‘Ti taglio i viveri’. Era geloso. Con la moglie aveva un atteggiamento aggressivo, le controllava il cellulare e il profilo Facebook”.

Sottolinea poi che il marito della prof di Seriate “beveva, a volte anche troppo”.

L’avvocato chiede a Erica Bessi: “La minacce col coltello erano formulate in tono scherzoso?”. Lei risponde: “Sì, anche in tono scherzoso. Ma, non sempre”