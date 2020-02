Da Intesa San Paolo un’offerta pubblica di scambio su tutte le azioni Ubi

A sorpresa e con un certo clamore lunedì sera Intesa San Paolo ha lanciato un’offerta pubblica di scambio su Ubi Banca, la quarta banca del Paese che aveva presentato proprio in mattinata il piano industriale triennale e che è considerata un “cacciatore” non una preda nel risiko bancario.

L’istituto di credito guidato da Carlo Messina offrirà 17 azioni proprie ogni 10 azioni di Ubi, per un corrispettivo che – ai prezzi di chiusura delle azioni Intesa di venerdì 14 febbraio – corrisponde a una valorizzazione di 4,25 euro contro i 3,33 della chiusura di Ubi, con un premio del 27,6% sul valore di Borsa di lunedì.

Le sinergie previste per la possibile fusione di Ubi nel Gruppo sono, a regime, di 730 milioni di euro lordi l’anno e il Gruppo con questa operazione potrebbe arrivare a un utile consolidato superiore ai 6 miliardi di euro a partire dal 2022.

Per evitare possibili problemi di Antitrust, Intesa ha già stipulato accordi con la Bper, che, se la fusione andrà in porto, prenderà tra i 400 e i 500 sportelli appartenenti a Ubi, e con Unipol, che potrebbe invece rilevare alcune attività assicurative.

Secondo fonti bancarie, la decisione di far partire l’attacco è stata presa non appena si è avuta la percezione che i fondi internazionali azionisti della banca bergamasca-bresciana — sono la maggioranza — avrebbero gradito un’offerta che valuta la banca il 25% in più, nonostante Ubi abbia corso molto nelle ultime settimane.

Anche la vigilanza Bce, assicuravano nella notte fonti finanziarie, avrebbe dato il suo via libera: Intesa-Ubi potrebbe anzi fungere da modello per altre operazioni simili nell’Eurozona. Toccherà comunque al consiglio di amministrazione giudicare l’offerta, come prevede la legge.

Nonostante quanto annunciato da Intesa le caratteristiche sono tipiche di una mossa ostile. Proprio in mattinata il ceo di Ubi, Victor Massiah aveva detto che il consolidamento ci sarà, ma che ancora non lo vedeva.

Bisognerà vedere ora come si schiereranno i soci, dal Patto di consultazione — Car — che raccoglie il 18%, ai grandi fondi internazionali.