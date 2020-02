Atalanta senza defezioni: col Valencia Gasp ha tutti i suoi uomini a disposizione

È un’Atalanta al gran completo, senza nessuna defezione, quella che si appresta a giocarsi il primo dei due storici match degli ottavi di Champions League.

Martedì pomeriggio gli uomini di Gasperini hanno svolto la consueta rifinitura al centro sportivo di Zingonia: unico indisponibile il nuovo arrivato Sutalo, che non essendo inserito nella lista Champions non avrebbe comunque potuto essere convocato per il match di San Siro col Valencia.

Dopo l’allenamento i nerazzurri si sono trasferiti a Milano.

Rosa praticamente al completo, dunque, per il tecnico piemontese. In avanti fiducia ancora una volta al trio formato da Gomez, Ilicic e Zapata, con Muriel e Malinovskyi che si accomoderanno in panchina pronti a dare una mano a partita in corso.

L’unico cambio rispetto alla partita vinta sabato contro la Roma potrebbe riguardare le corsie esterne con Castagne che dovrebbe prendere il posto di Hateboer sulla destra.

Altro ballottaggio in mezzo al campo, per affiancare de Roon: spazio a Pasalic (in gol sabato con i giallorossi) o fiducia a Freuler? Probabilmente Gasperini scioglierà il dubbio solo a poche ore dal fischio d’inizio.