Atalanta, il Valencia arriva incerottato: Celades ha la difesa titolare tutta ko

Sarà un Valencia incerottato quello che mercoledì sera si presenterà a San Siro per sfidare l’Atalanta nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Gli spagnoli non stanno vivendo una stagione particolarmente fortunata. C’è stata sì la qualificazione alla fase a eliminazione diretta della coppa dalle grandi orecchie (in un girone tutt’altro che semplice con Chelsea a Ajax, per di più), ma nella Liga Parejo e compagni stanno faticando non poco, tant’è che si trovano al settimo posto, fuori – per ora – da ogni competizione europea della prossima stagione.

Inoltre, a settembre è stato esonerato il tecnico Marcelino, decisione che ha portato a un clamoroso sciopero dei calciatori che non hanno gradito il cambio in panchina a inizio campionato.

Ma a rendere ancor più in salita il cammino stagionale del Valencia è stata la sfortuna. E gli spagnoli mercoledì arriveranno a San Siro per sfidare l’Atalanta con gli uomini contati.

Per Ezequiel Garay stagione finita

A preoccupare il tecnico Celades è soprattutto la difesa: gli uomini considerati titolari sono tutti assenti.

Un paio di settimane fa si è fermato il forte centrale Ezequiel Garay: per lui rottura del crociato e stagione finita. Fuori dai giochi anche il suo compagno di reparto Gabriel Paulista, squalificato per entrambe le gare degli ottavi di Champions League.

Non ci sarà nemmeno il portiere titolare Cillessen, alle prese con un problema all’anca, e quindi a difendere i pali del Valencia toccherà a Domenech.

Alessandro Florenzi ha la varicella: non ci sarà a San Siro

Le brutte notizie però non sono finite qui. Anche due dei terzini a disposizione di Celades alzeranno bandiera bianca. Florenzi è alle prese con la varicella mentre Piccini, che si è fatto male ormai cinque mesi fa e da quel momento non ha più messo piede in campo, difficilmente potrà essere in condizione per partire titolare. Il suo allenatore ha detto nei giorni scorsi che in un settimana dovrebbe essere pronto, insomma il calvario sembrerebbe finito, ma schierarlo dopo un così lungo periodo di stop sarebbe un rischio enorme.

Attenzione anche a Coquelin e Rodrigo: il francese ex Arsenal è ancora fermo ai box per un problema alla coscia, mentre l’attaccante brasiliano nei giorni scorsi ha lamentato un fastidio al ginocchio. Più che facile che recuperi il secondo per la gara di San Siro.