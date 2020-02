Al posto suo, Champions League e Pechino Express: la tv del 18 febbraio

Per la prima serata in tv, martedì 18 febbraio RaiUno alle 21.25 per il ciclo “Purchè finisca bene” proporrà la visione del film “Al posto suo”, con Alessandro Tiberi, Aurora Ruffino, Andrea Bosca e Liz Solari.

Damiano e Chicco sono due gemelli. Uno è un manager senza scrupoli e l’altro è uno spirito libero che si guadagna da vivere facendo il rider. Il padre Cesare li costringe a scambiarsi di ruolo: per non perdere l’eredità dovranno vivere per un mese l’uno la vita dell’altro…

Su Canale5 alle 21 trasmetterà la partita di calcio tra Atletico Madrid e Liverpool, match di andata degli ottavi di finale di calcio di Champions League.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda la seconda delle dieci puntate del reality “Pechino express 8 – Le stagioni dell’Oriente”, condotto da Costantino Della Gherardesca. Nella seconda tappa i personaggi famosi in gara partono da Surat Thani. Dopo 486 chilometri di percorso, il gruppo arriva a Hua Hin, la prima località per soggiorni balneari in Thailandia, che ogni anno attira moltissimi visitatori.

Su Italia1 alle 21.25 ci sarà “La pupa e il secchione e viceversa”, condotto da Paolo Ruffini, con Francesca Cipriani.

Rai5 alle 21.15 proporrà il film “Big eyes”, con Amy Adams. La storia dei coniugi Margaret (Amy Adams) e Walter Keane (Christoph Watz), divenuti entrambi famosi negli anni Cinquanta del Novecento per i loro ritratti kitsch di trovatelli caratterizzati da occhi sproporzionatamente grandi. Mentre Walter appariva in pubblico per godersi il successo, la più dotata Margaret rimaneva nell’ombra. In seguito, però, con l’arrivo del divorzio, i due aprirono un contenzioso per stabilire la paternità delle loro opere: Walter reclamò per sé tutta la gloria, sostenendo di aver svolto sostanzialmente da solo il lavoro, ma Margaret lo accusò di mentire dichiarandosi lei l’unica e vera artefice dei ritratti. Tuttavia, nel momento di dimostrare quanto sosteneva in tribunale realizzando un ritratto di fronte a dei testimoni, Walter addusse come scusante per non riuscirvi un dolore al braccio che lo portò a perdere la reputazione.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 “#cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 “Stolen”, con Nicolas Cage; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Il favoloso mondo di Amélie”, con Audrey Tautou; su Iris alle 21 “Il mucchio selvaggio”, con Wiliam Holden; e su Italia2 alle 21.20 “Fighting”, con Channing Tatum.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Drop Dread Diva”, con Brooke Elliott e April Bowlby. Andranno in onda quattro episodi intitolati “La regina della cattiveria”, “Codici di sicurezza”, “Il fattore ex” e “Il buon dolore”. Nel primo, Jane difende un’esperta di moda, che cerca di impedire la pubblicazione di un libro scritto da un suo ex assistente. Nel secondo, la protagonista si occupa di un caso di discriminazione, mentre Grayson affronta un caso immobiliare. Nel terzo, Jane è invitata a un evento in suo onore, dove una donna la accusa di averle rubato il marito. Nel quarto, Jane e Grayson si interessano del caso di un uomo che si veste da clown.

Da segnalare, infine, su La5 alle 21.10 la replica di “Grande fratello vip”; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip”; e su Real Time alle 21.10 il reality “Primo appuntamento”.