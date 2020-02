Dalla Regione

“Yoursay!” il sondaggio per i giovani lombardi

Un mezzo per per dare voce ai giovani nella fascia di età tra i 16 e i 35 anni che vivono, studiano o lavorano in Lombardia.

Regione Lombardia decide di avvicinarsi ai ragazzi attraverso il sondaggio “Yoursay!”, un mezzo per per dare voce ai giovani nella fascia di età tra i 16 e i 35 anni che vivono, studiano o lavorano in Lombardia. L’obiettivo è semplice: capire e conoscere le esigenze, i bisogni e i desideri dei ragazzi lombardi per migliorare il territorio e le opportunità che offre, facendo sì che siano gli stessi ragazzi a suggerire miglioramenti volti alla loro stessa vita. Tra le tematiche principali del sondaggio si troverà lo sport, la cultura, istruzione, lavoro, famiglia fino ad arrivare alla mobilità. Se anche tu sei un giovane lombardo under 35 e con un’età minima di 16 anni hai tempo fino al 29 febbraio per compilare il questionario che puoi trovare alla pagina https://www.yoursay.regione.lombardia.it/ . © Riproduzione riservata