Trofeo Laigueglia: vince Giulio Ciccone, quinto posto per Lorenzo Rota

Debutto stagionale vincente per Giulio Ciccone che nel pomeriggio di domenica 16 febbraio ha conquistato il Trofeo Laigueglia.

L’abruzzese, da alcuni anni residente a Sorisole, ha tagliato in solitaria il traguardo posto nel centro della cittadina ligure, aggiudicandosi così la prima prova della Ciclismo Cup.

La competizione, caratterizzata nella prima fase dalla fuga di Matteo Baseggio (General Store Essegibi) e Antonio Di Sante (Sangemini-Trevigiani), si è accesa a poco più di 30 chilometri dall’arrivo quando un attacco di Diego Rosa ha spezzato il gruppo.

Sempre agganciato alla ruota del piemontese, il capitano della Nazionale Italiana ha risposto prontamente all’attacco del portacolori dell’Arkea-Samsik in compagnia di Marco Tizza (Amore & Vita-Prodir) e di Biniam Hailu (Nippo Delko One Provence).

Spinti da un buon accordo che ha permesso loro di rispondere all’inseguimento degli avversari, il 25enne chietino ha rotto gli indugi sull’ultimo passaggio sulla Colla Micheli, lasciando sul posto sia Rosa che Hailu e riuscendo a guadagnare subito una decina di secondi.

Capace di gestire al meglio lo sforzo e di incrementare sia in discesa che sul Capo Mele, Giulio Ciccone ha avuto modo di esprimere tutta la propria gioia lanciando i propri occhiali da sole al pubblico assiepatosi sul rettilineo conclusivo.

Piazza d’onore per il neoprofessionista africano che in volata ha superato Rosa, mentre in campo bergamasco ottima prestazione per Lorenzo Rota (Vini Zabù-KTM), quinto dopo essersi messo in luce nel finale insieme a Andrea Vendrame (Ag2r La Mondiale) e al russo Evgeny Shalunov (Gazprom-Rusvelo).