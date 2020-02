Che cielo ci accompagnerà all’inizio di questa nuova settimana di febbraio? Risponde Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Il quadro sinottico euro-atlantico è condizionato dalla presenza del ciclone extratropicale “Dennis” posizionato tra Islanda e Scandinavia. Il suo lento traslare in direzione sud est comprimerà, sul suo bordo occidentale, il promontorio interciclonico che dall’Algeria si estende fin sulle regioni centro orientali del continente. Il nostro Paese sarà quindi soggetto ad afflussi di aria calda umida seguita, dalla giornata di martedì, da ingressi di aria fredda di origine polare marittima.

Lunedì 17 febbraio 2020

Tempo Previsto: Generalmente coperto su tutta la Lombardia. Poco nuvoloso al mattino lungo le aree alpine di confine ma con copertura nuvolosa in graduale aumento durante la giornata, associata a deboli e sporadiche precipitazioni sulle aree occidentali della regione, Varesotto e Comasco, in estensione da metà giornata anche su Pavese e centro regione. Deboli precipitazioni nevose dal tardo pomeriggio su Alta Valtellina e Alta Valchiavenna oltre 1600/1800 metri con quota neve in calo dalla serata. Possibili foschie su aree meridionali della regione.

Temperature: Minime in aumento comprese tra +5°C e +8°C; massime in calo comprese tra +11°C e +14°C.

Martedì 18 febbraio 2020

Tempo Previsto: Nottetempo e primo mattino, molto nuvoloso sui settori orientali della regione con associate residue deboli precipitazioni in rapido esaurimento. Irregolarmente nuvoloso su restanti aree. Graduale dissolvimento della nuvolosità durante metà mattina con cieli che diverranno sereni o poco nuvolosi su gran parte della regione ad esclusione delle aree orientali che presenteranno cieli irregolarmente nuvolosi. Foschie e locali banchi di nebbia su Cremasco, Lodigiano e Pavese, in temporanea attenuazione durante la giornata.

Temperature: Minime in calo, massime in aumento.

Mercoledì 19 febbraio 2020

Tempo Previsto: Notte e primo mattino, generalmente poco nuvoloso su gran parte della regione. Nuvolosità più consistente su Mantovano e Bresciano. Foschie dense e locali banchi di nebbia su Pavese, Lodigiano e Cremasco in graduale dissolvimento. Aumento della nuvolosità da metà mattina sui rilievi Alpini di confine, associata a deboli precipitazioni, nevose su Alta Valchiavenna e Alta Valtellina oltre i 1300-1400 metri.

Temperature: Minime comprese tra +3°C e +4°C. Massime comprese tra +11°C e + 14°C.