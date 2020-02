L’annuncio dei Pinguini Tattici Nucleari: “Il nostro album Fuori dall’Hype è disco d’oro”

“Il nostro album Fuori dall’Hype è disco d’oro!”. Lo annuncia la band bergamasca ‘Pinguini Tattici Nucleari’ in un post su Facebook: “Quando un anno fa lo stavamo registrando, se ce l’aveste detto, non ci avremmo mai creduto. È un traguardo che ci inorgoglisce e che ci dà una grande carica per la prossima sfida che ci si prospetta davanti: i palazzetti!”.

Una bella notizia che arriva a pochi giorni dall’uscita della riedizione ‘Fuori dall’Hype Ringo Starr’, l’album più venduto tra quelli degli artisti in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo.