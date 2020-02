“L’amica geniale” o il finale di “9-1-1”? La tv del 17 febbraio

Per la prima serata in tv, lunedì 17 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la seconda delle quattro puntate della fiction “L’amica geniale – Storia del nuovo cognome”, con Margherita Mazzucco e Gaia Girace.

Verranno proposti due episodi intitolati “Scancellare” e “Il bacio”. Nel primo, il pannello con la foto di Lila viene sposto nella vetrina del nuovo negozio di scarpe in centro. Lila, inoltre, accompagna Elena a una festa: è qui che le due ragazze si rendono conto di appartenere ormai a due mondi distanti tra loro. Nel secondo, Pinuccia è incinta e così sposa Rino in tutta fretta. Dopo il matrimonio, Elena accetta di accompagnare lei e Lila in villeggiatura a Ischia.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà il “Grande fratello vip”, condotto da Alfonso Signorini.

RaiDue alle 21.20 trasmetterà l’ultima puntata del telefilm “9-1-1”, con Angela Bassett e Peter Krause. Andranno in onda tre episodi intitolati “Bobby ricomincia”, “Attenzione a cosa desideri…” e La vita che scegliamo”. Nel primo, dopo la tragedia che ha travolto la sua famiglia in Minnesota, Bobby si trasferisce a Los Angeles, dove incontra Athena. Nel secondo, la squadra dei soccorritori si occupano di un incidente avvenuto in una fabbrica di cioccolato. Nel terzo, dopo il ritrovamento di due pacchi bomba, la polizia sospetta che ci sia in giro un attentatore seriale. Buck, intanto affronta una situazione potenzialmente letale.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Presadiretta”, il programma di inchieste condotto da Riccardo Iacona. Verrà proposto un viaggio per raccontare Il polmone blu, l’ecosistema oceano, sempre più a rischio. Il mare è infatti il polmone del mondo: è lui a produrre il 50% dell’ossigeno presente sul pianeta, un respiro su due lo dobbiamo a lui. Il mare finora è stato il nostro migliore alleato proprio nella lotta ai cambiamenti climatici: ha assorbito il 30% dei gas serra e il 90% del calore immesso in atmosfera. Ma tra poco non ce la farà più: le acque degli oceani oggi sono più calde, più acide e meno produttive. La produzione di ossigeno è in diminuzione e il riscaldamento globale sta cambiando le correnti che regolano la vita e il clima. Cosa stiamo facendo per proteggere e salvare i nostri oceani? PresaDiretta ha attraversato l’Italia e non solo.

E’ andata nel santuario dei cetacei per capire quali sono i limiti delle aree marine protette, tra le isole del Mediterraneo, lungo le coste aggredite dall’erosione costiera, a Venezia dove l’eccezionalità dell’acqua alta ha messo in allarme gli scienziati di tutto il mondo. Infine PresaDiretta è tornata in Artico, il luogo sentinella dei cambiamenti climatici, la regione che si sta scaldando più velocemente del Pianeta.

Su La7 alle 21.15 verrà proposta la sesta puntata di “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 dove alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Quarta repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Fast & Furious 5”, con Vin Diesel; su Rai4 alle 21.20 “Freaks”, con Emile Hirsch; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Bella del Signore”, con Natalia Vodianova; su La5 alle 21.10 “Rosamunde Pilcher: una causa persa”, con Jan Sosniok; su Iris alle 21 “1921 – Il mistero di Rookford”, con Rebecca Hall; e su Italia2 alle 21.20 “Beautiful creatures – La sedicesima luna”, con Alice Englert.

Su Rai5 alle 21.15 spazio a “Punto di svolta – Agatha Christie”. Multiplo, contradditorio, vasto come l’universo: questo è Fernando Pessoa. Un poeta la cui grandezza consiste proprio nel non bastarsi, nel capire che nessuna voce, nessuno stile, nessuna poetica può esaurire la molteplicità dell’animo umano.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Sorelle nemiche” e “Il riscatto di Michael. Nel primo, Joséphine aiuta un giocatore di rugby a realizzare il suo sogno di entrare in una squadra del campionato francese. Nel secondo, invece, Joséphine soccorre Catherine, poichè la sorella Chloè vuole rubargli tutti i suoi averi, compresa addirittura la sua squadra di majorette.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip – Live” e su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite”.