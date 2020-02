Intossicato da un barbecue in cucina: salvato in camera iperbarica a Zingonia

È arrivato all’Habilita, all’istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Zingonia, intorno alle 5.25 di lunedì 17 febbraio il 32enne intossicato da monossido di carbonio.

La causa dell’intossicazione, secondo una prima ricostruzione, dovrebbe essere riconducibile al cattivo funzionamento di un barbecue situato in cucina, nell’abitazione dell’uomo in via Palazzolo, a Brembate Sopra.

Il paziente è arrivato all’Habilita intorno alle 5.25. Quindici minuti dopo è iniziato il trattamento di ossigeno terapia, che si è concluso alle 7.01.

L’uomo, S.C.O. le sue iniziali, è stato poi riportato in ospedali. Le sue condizioni, ora, sono buone.