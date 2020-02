Curno, schianto sulla Villa d’Almè-Dalmine: un ferito e lunghe code

Schianto sulla Villa d’Almè-Dalmine nella mattinata di lunedì 17 febbraio. All’altezza di Curno, per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate frontalmente.

Fortunatamente l’incidente ha provocato un solo ferito, non grave. Si tratta di un ragazzo di 21 anni che è stato trasportato all’ospedale di Ponte San Pietro per accertamenti, in codice verde.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri della compagnia di Bergamo.

Lo schianto, che si è verificato intorno alle 6.35 all’altezza della stazione di rifornimento, ha paralizzato il traffico di una delle arterie principali dell’Hinterland bergamasco, nell’ora di punta: lunghe code si sono formate poco dopo l’incidente in entrambe le direzioni, rallentando la viabilità anche nelle zone vicine.