Campionati Italiani di mezza maratona, terzo posto per Xavier Chevrier

San Valentino è trascorso da poco, tuttavia è ancora il momento di festeggiare per Xavier Chevrier.

Il valdostano dell’Atletica Valli Bergamasche ha chiuso all’ottavo posto la Mezza Maratona di Verona, conquistando così la medaglia di bronzo tricolore.

La prova, valida come Campionato Italiano di specialità, ha visto lo specialista della corsa in montagna che ha raggiunto Piazza Brà in 1h03’23”, distante poco meno di tre minuti dal keniano Joel Maina Mwangi.

In grado di tener testa lungo tutta la gara del nuovo campione nazionale Daniele D’Onofrio (Fiamme Oro) e Nekagenet Crippa (Trieste Atletica), il 29enne di Nus si è dovuto arrendere allo sprint, potendo comunque consolarsi con il nuovo primato.

La città di Romeo e Giulietta ha portato fortuna anche a Ahmed Ouhda (Atletica Casone Noceto) che, oltre ad esser l’ottavo azzurro al traguardo, ha abbassato il proprio personal best di 1’50”.

A lungo in corsa per il titolo, il 22enne di Gromo si è dovuto arrendere soltanto nel finale fermando il cronometro in 1h04’18”.

La kermesse veneta ha infine confermato anche la crescita esponenziale di Francesco Puppi e Nicola Bonzi (Atletica Valle Brembana), in grado di limare rispettivamente di 3’04” e 1’55” la miglior prestazione personale.