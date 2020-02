Atletica: titolo italiano allievi per Musumary nel peso, argento per Algeri nei 1500

Pioggia di medaglie per l’atletica bergamasca ai Campionati Italiani Indoor allievi svoltisi ad Ancona.

Dopo una prima giornata avara di soddisfazioni, il movimento orobico ha conquistato tre medaglie, a cui va aggiunto il titolo conquistato da Segond Musumary (Atletica 100 Torri Pavia) nel getto del peso maschile. Il cremasco cresciuto fra le fila dell’Estrada Caravaggio ha lanciato l’attrezzo da 5 chilogrammi a 17,86 metri, migliorando di 42 centimetri il proprio personale al coperto.

Centonovantatré centimetri di statura e numero 51 di piede per la scarpa da gara, il giovane allenato a Treviglio da Andrea Cacopardo ha messo a segno una serie di tentativi in costante crescita che gli hanno permesso di distanziare di oltre due metri Luca Miglio (Safatletica Piemonte, 15,65).

Terzo posto invece per Gioele Tengattini (Atletica Bergamo 1959) che ha toccato quota 15,49 metri, migliorandosi così di 67 centimetri il proprio personal best.

Piazza d’onore per la compagna di squadra Arianna Algeri che si è messa al collo a sorpresa la medaglia d’argento nei 1500 metri femminili. Al primo anno nella categoria, la 15enne orobica ha dominato la prima serie terminata in 4’46”89, terminando la prova a soli sei secondi da Nicole Coppa (Bracco Atletica).

Settima piazza Federica Dalfovo (Atletica Bergamo 1959) che non è andata il muro dei 4’51”53.

Pomeriggio di gioia anche per Davide Nodari che si è reso protagonista nel salto triplo, specialità che sette giorni prima ha visto il successo fra gli juniores del compagno Gabriele Tosti. Il portacolori della Bergamo Stars Atletica è volato sino a 14,43 metri, cogliendo il bronzo e il pass per i Campionati Europei di Rieti. Quarta posizione ex-acqueo per l’Atletica Bergamo 1959 che ha chiuso la staffetta 4×1 giro a un passo dal podio. Stefano Boroni, Riccardo Camerino, Edoardo Corti e Samuele Rignanese si sono aggiudicati in 1’33”36 la quarta batteria, mancando per mezzo secondo l’importante risultato.

Nella velocità quinto posto per Makissia Bamba (Atletica Pianura Bergamasca) che, dopo aver sfiorato per 4 centesimi l’accesso alla sfida per l’oro, si imposta nella finale B in 25”64. Medesimo risultato infine per Corti nei 60 metri ostacoli, in grado di fermar il cronometro in 8”03 (miglior tempo in carriera); e per la pognanese Gaia Morelli (Bracco Atletica), atterrata a 11,63 metri nel triplo.