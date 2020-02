Travolta dal cavallo che stava montando: grave una 46enne

Una donna di 46 anni sarebbe rimasta schiacciata dal cavallo che stava montando nella mattinata di domenica 16 febbraio a Romano di Lombardia.

L’incidente è avvenuto in una cascina di via San Giuseppe, poco prima delle 12.30.

Secondo le prime informazioni la donna era impegnata nella cavalcata di un cavallo che, improvvisamente, ha perso le staffe e nella concitazione del momento l’ha calpestata.

Immediata la richiesta di soccorso, con un’ambulanza e un elicottero arrivati in pochi minuti rispettivamente da Romano e da Bergamo: dopo le prime cure prestate sul luogo dell’incidente i medici l’hanno stabilizzata per il trasporto in ospedale al Poliambulanza di Brescia.