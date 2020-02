Ryanair programma l’inverno a Orio: un aereo in più e 4 nuove rotte

Un nuovo aereo basato sullo scalo e quattro nuove rotte: questo il programma invernale 2020 di Ryanair per l’aeroporto di Orio al Serio, anche in seguito al collasso di Air Italy, per cui la compagnia aerea irlandese si è detta “non interessata” all’acquisto.

Nel frattempo, però, ha rilanciato a livello commerciale con collegamenti giornalieri per Cagliari, sia da Orio che da Malpensa.

Per basare un aeromobile aggiuntivo a Bergamo, il vettore che fa capo a Michael O’Leary ha investito 100 milioni di dollari e porterà a 18 in totale il numero dei suoi velivoli al “Caravaggio”.

Tra le quattro nuove rotte ci saranno due volte alla settimana Banja Luka, in Bosnia, Trapani, quattro volte la settimana, Norimberga e Tenerife Sud cinque volte la settimana: salgono così a 84, compresa la recente Yerevan, le rotte per il periodo invernale.

A breve termine verranno anche annunciati voli aggiuntivi su destinazioni esistenti.

Ryanair, che prevede di trasportare 11,7 milioni di clienti all’anno da Orio al Serio, sta anche valutando con l’aeroporto di Olbia la possibilità di introdurre una seconda base in Sardegna, che contribuirebbe a supportare la connettività regionale in Italia, il turismo internazionale, il traffico e il lavoro.