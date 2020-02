Mornico, cade dalla moto e si frattura le gambe: grave un 43enne

Grave incidente nella notte tra sabato e domenica a Mornico al Serio, lungo viale Padania, poco prima delle 2.30.

Protagonista un centauro di 43 anni, sbalzato dalla propria moto per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri.

All’improvviso l’uomo ha perso il controllo del mezzo ed è finito violentemente sull’asfalto, con un impatto molto violento: secondo le prime informazioni avrebbe riportato fratture a entrambe le gambe e a un braccio.

Sul posto si sono precipitati, oltre ai militari dell’Arma che hanno svolto i rilievi del caso, anche i medici: dopo le prime cure prestate sul posto, il 43enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.