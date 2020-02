Michela Moioli, due anni fa l’oro olimpico: “Ricordi vivi, il meglio deve ancora venire”

Una discesa perfetta, le virate armoniche sulla neve, la fuga verso un oro olimpico che a Bergamo mancava da 34 anni: esattamente due anni fa, il 16 febbraio 2018, Michela Moioli trionfava nello snowboard cross a Pyeongchang.

Una gioia incredibile per la 24enne di Alzano Lombardo che, dopo una partenza col freno a mano tirato, rimontò e staccò la francese Julia Pereira De Sousa Maibileau e la ceca Eva Samkova: una festa replicata cinque giorni dopo per il successo dell'amica Sofia Goggia, strepitosa in discesa libera.

A due anni di distanza è proprio Michela Moioli a ricordare quei momenti, con una foto emblematica sul suo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Moioli (@michela_moioli) in data: 16 Feb 2020 alle ore 4:42 PST

In lacrime dopo il traguardo sulla pista sudcoreana, subito consapevole dell'impresa che aveva realizzato.

"Quegli occhi, quelle lacrime, quelle emozioni sono ricordi vivi dentro di me - ha scritto la campionessa orobica - Guardo avanti, al futuro, ai prossimi obbiettivi e cambiamenti, sempre con il sorriso, la voglia di fare e di sognare in grande. Grazie a chi mi accompagna in questo percorso di vita senza mai voltarmi le spalle, soffrendo ed gioendo con me. Sono certa che il meglio deve ancora venire".