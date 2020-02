Les Negresses Vertes: l’atteso concerto approda al Druso

Il Druso di Ranica ospita domenica sera, 16 febbraio, un concerto che ha acceso gli entusiasmi dei tanti fan. È il concerto che ha segnato la réunion dell’iconica band per il trentennale di Mlah, con un tour avviato nel 2018: Les Negresses Vertes.

Torna quindi col ritmo a metà tra tradizione mediterranea e rock anglosassone, il gruppo che ha scaldato tanti cuori dalla Parigi degli anni Novanta al resto del mondo, tra reggae, ska e chanson français, melodie nordafricane.

Les Négresses Vertes si formano a Parigi nel 1987, da musicisti provenienti dalla scena punk (il cantante Noel Rota in arte Helno viene dai Bérurier Noir) francesi e figli di immigrati algerini. Il nome nasce dopo che i componenti del gruppo vengono sbattuti fuori da un locale nella zona Nord Est di Parigi, dopo essere stati appellati dalla polizia “négresses vertes“, termine che in francese gergale-vernacolare indica le bottiglie di vino.

Nel 1988 pubblicano il primo disco, appunto Mlah, sono gli anni in cui i Gipsy Kings mischiano rock e musica tzigana, ed è lo stesso anno di esordio dei Mano Negra con la loro patchanka. Mlah in arabo vuol dire “tutto bene”. Il brano di maggior successo è Zobi la Mouche. Il disco ha successo e porta i Négresses Vertes in un tour che tocca l’Europa, e nel 1990 gli Stati Uniti e il Giappone.

Nel 1991 pubblicano il secondo album Famille nombreuse. Il successo europeo dei Négresses Vertes è tale che nel 1993 esce 10 remixes in cui i più famosi Dj del momento remixano i successi del gruppo: William Orbit, Massive Attack, Gangstarr, Kwanzaa Posse…

Nel gennaio 1993 la morte per overdose di Helno porta ad una crisi il gruppo, che però procede lo stesso e nell’anno successivo pubblica An Aperitif e Zig-zague.

Nel 1996 pubblicano il live del tour precedente in Green bus. Nel 1999 avviene la svolta elettronica con la pubblicazione di Trabendo che vede Howie B alla produzione. Il disco successivo nasce invece in seguito ad un’esibizione radiofonica. I Négresses Vertes impressionati positivamente e decidono di pubblicare un disco unplugged: Acoustic clubbing.

Poi, nel 2001 la band si separa e si riforma per un breve periodo, solo qualche concerto, nel 2016. Nel 2018 riparte in tournée .

Chi sono Les Negresses Vertes: Paulus: bass, lead vocal; Stéfane Mellino: guitar, lead vocal; Iza Mellino: percussion, backing vocal; Matthieu Paulus: trombone, lead vocal; Mich Ochowiak: trumpet, backing vocal; François Cizzko Tousch: accordion, backing vocal; Matthieu Rabaté: drums.

Info per il concerto:

– Apertura porte alle ore 20,30 e inizio concerti alle ore 22

– Ampio parcheggio gratuito

– Non è richiesta alcuna tessera

– Servizio guardaroba

– Ingresso 25 euro