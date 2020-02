Come una madre, Dori Ghezzi da Fazio e Morgan dalla D’Urso: la tv del 16 febbraio

Per la prima serata in tv, domenica 16 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la terza e ultima puntata della fiction “Come una madre”, con Vanessa Incontrada. Arrivati a Roma con Angela, un segreto sepolto nel passato della famiglia di Bruno e Valentina torna prepotentemente a galla.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con “Che tempo che fa”, il programma di interviste condotto da Fabio Fazio. Tra gli ospiti di stasera ci saranno i piloti della Ferrari Sebastian Vettel e Charles Leclerc col team principal Mattia Binotto che sveleranno i segreti della nuova monoposto SF1000, alla vigilia del Mondiale 2020 di Formula 1, che scatterà domenica 15 marzo con il gran premio d’Australia a Melbourne.

In studio, poi, arriveranno Carlo Verdone, Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora, al cinema nel film “Si vive una volta sola”, diretto dallo stesso Verdone; Francesco Gabbani, secondo classificato all’ultimo Festival di Sanremo con Viceversa, brano che dà il nome al nuovo album e che il cantautore eseguirà live; Dori Ghezzi, per parlare del docufilm di Walter Veltroni “Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato”, nelle sale con un evento speciale in occasione dell’80° anniversario della nascita di Faber; il virologo Roberto Burioni per un aggiornamento sul Coronavirus; e l’attore e comico Teo Teocoli.

Ci sarà spazio, inoltre, alla riflessione sul caso del 27enne egiziano Patrick George Zaki, studente dell’Università di Bologna iscritto al master Gemma, il primo in Europa dedicato agli studi di genere e delle donne, arrestato il 7 febbraio a Il Cairo: a parlare della vicenda, il Prorettore vicario dell’Università di Bologna Mirko Degli Esposti e l’amica Giada Rossi.

Non mancheranno Luciana Littizzetto che commenterà gli avvenimenti della settimana con la sua ironia, e Filippa Lagerback per la presentazione degli ospiti.

Chiuderà la serata, “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Raul Cremona. Ospiti l’attore e comico Antonio Cornacchione, nei teatri con lo spettacolo “Noi siamo voi: votatevi!”, e l’attrice e conduttrice Natasha Stefanenko, nel cast del nuovo film di Fausto Brizzi, “La mia banda suona il pop”. Torna al tavolo anche Teo Teocoli.

Nel preserale, alle 19.40 l’appuntamento è con “Che Tempo Che Farà”, con gli sketch di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e con l’inviato speciale Gigi Marzullo.

RaiTre alle 21.20 trasmetterà la quinta delle sei puntate di “Amore criminale”. Questa sera, la penultima del ciclo, Veronica Pivetti ricostruisce tutte le tappe di una vicenda che ha portato alla morte di Eligia, uccisa il 19 gennaio del 2015. Quella sera suo marito vorrebbe uscire, ma Eligia, che è all’ottavo mese di gravidanza, gli chiede di rimanere in casa. Inizia così un litigio che porterà l’uomo a soffocare la compagna di una vita. Il 5 dicembre del 2018, in primo grado, il marito è stato condannato all’ergastolo.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso.

Dopo aver raccontato la sua verità sulla squalifica a Sanremo, Morgan tornerà in studio per confrontarsi con le cinque sfere. Inoltre, dopo aver abbandonato il Grande Fratello Vip, Barbara Alberti sarà protagonista di un faccia a faccia con Francesca Cipriani su alcuni passati dissapori. Ma ci sarà spazio anche per il presunto tradimento di Pietro, fidanzato di Antonella Elia, direttamente con Fiore Argento (sorella di Asia) presente in studio.

Infine, Nina Moric si sottoporrà alla macchina della verità per provare a dare delle risposte alle presunte violenze di Luigi Mario Favoloso.. In studio ci sarà anche quest’ultimo con i due genitori.

Su Italia1 alle 21.25 spazio alla terza puntata del varietà “Enjoy – Ridere fa bene”, condotto da Diana Del Bufalo, con Diego Abatantuono, Dino Abbrescia, Gianluca “Scintilla” Fubelli, Gigi e Ross.

Su La7 alle 20.35 “Non è l’arena”, condotto da Massimo Giletti. Stasera verrà trasmessa un’inchiesta sul clan dei Casamonica di Ostia. Voltando pagina, nel coso della serata ci sarà un faccia a faccia tra l’ex brigatista Raimondo Etro e la consigliera comunale di Roma Rachele Mussolini, eletta con Fratelli d’Italia.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Blood father”, con Mel Gibson; su Rai4 alle 21.20 “Kristen”, con Terence Schreurs; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Caccia spietata”, con Liam Neeson; su La5 alle 21.10 “Lucky – Il cane fortunato”, con Bryce Johnson; e su Iris alle 21 “American Pastoral”, con Ewan McGregor.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto “Prossima fermata Oriente ‘Da Jodhpur a New Delhi'”, condotto da Michael Portillo. Un viaggio in treno alla scoperta dell’India, ispirato alla storica guida ferroviaria Bradshaw pubblicata nel 1913. In questa puntata, il giornalista ed ex ministro britannico Michel Portillo racconta questo Paese diviso tra storia e modernità. La serie compie un viaggio in treno dall’Ucraina all’India seguendo gli itinerari di una celebre guida ferroviaria, la Bradshaw’s Guide del 1913. Protagonista è il giornalista ed ex ministro britannico Michael Portillo, che viaggiando sulle tratte ferroviarie più scenografiche del mondo racconta in sei tappe luoghi straordinari, dalla “Gerusalemme di Russia” all’India dei Maharaja e dell’Impero inglese, cercando di comprendere le origini di tensioni e conflitti che caratterizzano il presente.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Ellen Pompeo e Justin Chambers. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Non rompere il mio cuore”, “La mia prossima vita”, “Tutti gli occhi su di me” e “Fuori posto”. Nel primo, in un lungo flashback l’evoluzione nel tempo della relazione tra Jackson e April. Nel secondo, arriva un paziente, vittima di un aneurisma. Nel terzo, Meredith, Jo, la Bailey, Callie e Jackson raggiungono un ospedale per veterani. Nel quarto, Richard fa una mossa che sconcerta tutti i medici dell’ospedale.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip – Live”; e su Real Time alle 20.20 “90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni” e su Italia2 alle 21.20 il telefilm “The Big Bang theory”.