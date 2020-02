Sardine Bergamo, nuovo incontro: “Scriveteci, aspettiamo spunti e proposte”

Dopo il raduno del 3 dicembre e il flash mob del 25 gennaio, le “Sardine di Bergamo” tornano in piazza con un incontro in programma sabato 29 febbraio dalle 17 alle 19.30. Il luogo, spiegano gli organizzatori, sarà deciso in base alle adesioni che arriveranno via mail.

“Abbiamo condiviso le piazze con tante persone che insieme a noi si sono riavvicinate alla “Res Publica” – spiegano in un comunicato stampa – , unite dalla volontà di andare oltre un approccio alla politica poco informato e fuorviante. Detto questo, intendiamo però impiegare le nostre forze e risorse non per contrapporci a qualche partito, ma per lavorare a progetti costruttivi, per elaborare una visione di futuro migliore per le nostre comunità.

Seguendo questa corrente positiva che ci sta portando sempre più avanti, vogliamo ritrovarci per approfondire i tanti temi che ci premono e per capire come affrontarli, confrontandoci con la cittadinanza attiva diventando collettori di idee e proposte per i nostri territori.

Per questo ci incontreremo sabato 29 febbraio, dalle ore 17 alle 19:30. Invitiamo tutti gli interessati a scriverci (e-mail: sardinebergamo@gmail.com) entro sabato 22 febbraio, per comunicarci la propria presenza anticipando riflessioni, spunti e proposte che discuteremo insieme; comunicheremo in seguito sui nostri canali ufficiali luogo e ordine del giorno dell’assemblea”.